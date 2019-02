Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo CHELSEA X TOTTENHAM

Nesta quarta-feira (27), CHELSEA X TOTTENHAM se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Stamford Bridge às 17h00 (horário de Brasília).

O inicio de temporada parecia promissor para o Chelsea: novo técnico, estilo mais pragmático de jogo e organização seriam o triunfo dos Blues. Contudo, o desenrolar se mostrou decepcionante. E o ápice foi a final da Copa da Liga. A derrota para o City escancarou crises e fragilidades.

Quem não pode reclamar muito é o Tottenham de Pochettino. Os Spurs seguem firmes na tabela cinco pontos atrás do City e seis atrás do líder, Liverpool. Ao contrário Chelsea que ocupa a sexta posição, 10 pontos atrás do visitante.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Extra. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.