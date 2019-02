CR7 atinge 155 milhões de seguidores e é a pessoa mais seguida no Instagram

A cantora Selena Gomez acaba de perder o posto de pessoa com mais seguidores no Instagram para o jogador Cristiano Ronaldo.

Com uma massa de 155 milhões o seguindo, Ronaldo preenche seu feed – o nome da linha do tempo de fotos de uma conta – com imagens de seus jogos de futebol, saídas com amigos, tratamentos de beleza, e muitas selfies.

O jogador de futebol também foi a primeira pessoa a atingir a marca dos 150 milhões, agora já superada.