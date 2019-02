CR7 abrirá uma clínica de implantes capilares na Espanha

O craque português Cristiano Ronaldo, da Juventus, irá abrir em Madri, na Espanha, uma clínica de implantes capilares, segundo informou nesta terça-feira (26) o jornal espanhol "El País".

De acordo com a publicação, o novo negócio do jogador deverá ser inaugurado em março e a primeira clínica será aberta na região central da capital espanhola. No momento, está sendo finalizado o processo de recrutamento de mais de 150 funcionários que trabalharão no local.

CR7 postou uma foto em seu Instagram ao lado de sua namorada, Georgina Rodríguez, e escreveu na legenda que foi um "dia de negócios". A modelo de 25 anos será a administradora da clínica.

O local está sendo planejado para poder realizar 18 implantes por dia, com duração de cerca de seis horas cada um. O preço do serviço será entre 3 e 6 mil euros.

Segundo o "El País", a Espanha é a segunda nação do mundo com mais homens que sofrem de calvície, com 42,6%, estando atrás somente da República Tcheca (42,79%).

Além da clínica, o astro português também irá inaugurar no início de 2020 um hotel de luxo na cidade de Marraquexe, no Marrocos.

Com 19 gols, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Campeonato Italiano. O camisa 7 é um dos grandes nomes do elenco da Juventus, que lidera a Série A com 69 pontos, 13 na frente do vice colocado Napoli.