Copa Sul-americana 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X RIVER PLATE

Nesta terça-feira (26), SANTOS X RIVER PLATE se enfrentam pela segunda partida da primeira rodada da Sul-americana 2019. O jogo será no Pacaembu às 19h30 (horário de Brasília).

O Santos de Sampaoli está demonstrando ser um equipe muito bem montanda neste começo de ano no Brasil. Um sinal disso foi o empate contra os atuais Campeões Brasileiros no fim de semana. O grande início de temporada do técnico argentino no Brasil é animador para o futebol brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube da DAZN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.