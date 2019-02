Copa da França: onde assistir ao vivo online o jogo PSG X DIJON

Nesta terça-feira (26), PSG e DIJON se enfrentam pelas quartas de final da Copa da França. O jogo será no Parc des Princes às 17h10 (horário de Brasília).

Depois de sofrer a primeira derrota no campeonato francês contra o Lyon, o PSG se recuperou e venceu as seis partidas seguintes. Quem ainda não se recuperou é o craque brasileiro Neymar. O Camisa 10 está tratando o pé machucado no Brasil e deve desfalcar a equipe mais uma vez.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Sports. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.