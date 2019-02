Allejo, lenda do futebol nos games, foi inspirado em Bebeto

Um post no twitter do canal PES Brasil solucionou um dos grandes mistérios do mundo dos games. Durante a década de 90, o game International Superstar Soccer, jogado no Super Nintendo, tornou-se um dos jogos de futebol mais popular do país.

E entre os amantes do jogo, havia uma unanimidade. O atacante Allejo se tornou o craque virtual preferido da garotada, verdadeira febre entre os jogadores, que chegou até a vender camisas no mundo real.

Nesta terça-feira, a fabricante de games Konami, através do Canal PES, revelou que Allejo foi inspirado no atacante Bebeto, que em parceria com Romário trouxe para o Brasil o tetracampeonato mundial. Além de Bebeto, Gomez foi inspirado em Romário e Fontana em Raí. Redondo era Maradona, o craque argentino.

