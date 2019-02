Por problemas técnicos, Estádio do Pacaembu não vai sediar jogos do Campeonato Brasileiro

O Estádio do Pacaembu não vai poder ser palco de jogos do Campeonato Brasileiro. O local não atende a um padrão de iluminação exigido pela Confederação Brasileira de Futebol para as partidas da Série A deste ano.

O sistema de iluminação do Pacaembu é de 600 lux, a unidade de medida utilizada nesses casos. Já o Programa de Licenciamento da CBF exige que os estádios da primeira divisão tenham iluminação de, no mínimo, 800 lux.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que "o Pacaembu está em vias de concessão e a estrutura atual do equipamento não pode sofrer alterações".