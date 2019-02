Campeonato Gaúcho 2019: onde assistir ao vivo online o jogo GRÊMIO X VERANÓPOLIS

Nesta segunda-feira (25), GRÊMIO e VERANÓPOLIS se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho 2019. O jogo será na Arena do Grêmio às 20h00 (horário de Brasília).

O time de Renato Portaluppi não perdeu ainda no Gaúchão 2019, foram cinco vitórias e dois empates. O tricolor está a um ponto do vice-líder Inter, no entanto, com um jogo a menos. O treinador deve voltar ao banco de reservas depois de passar por um curso na CBF que durou duas semanas.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais de TV fechados SporTV e Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.