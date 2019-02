Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo LEVANTE X REAL MADRID

Neste domingo (24), LEVANTE e REAL MADRID se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no estádio Cuitat de Valencia às 16h45 (horário de Brasília).

O Real Está a 12 pontos do Barcelona na tabela. A derrota para o Girona na última rodada somada às vitórias do time blaugrana e a grande exibição de Messi no sábado colocaram o Real Madrid de volta à tarceira posição, e com dificuldades para ameaçar a liderança.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.