Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FLAMENGO X AMERICANO

Neste domingo (24), FLAMENGO X AMERICANO se enfrentam pela 1ª rodada da Taça Rio Campeonato Carioca 2019. O jogo será no estádio do Maracanã às 17h00 (horário de Brasília).

O início de ano do Flamengo nao está sendo nada bom. Dentro de campo o time não corresponde às expectativas criadas antes do início do Estadual e fora de campo a tragédia dos meninos do Ninho. O Mengão não conseguiu sequer chegar à decisao da Taça Guanabara, e a torcida já está se irritando.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo para o RJ e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.