Lesão de astro do basquete universitário põe Nike em xeque

Na partida mais aguardada da temporada de basquete universitário nos Estados Unidos, realizada nesta quarta-feira (20), a estrela do Duke Blue Devils, Zion Williamson, se machucou antes do primeiro minuto de jogo em função de um rasgo em seu tênis.

O confronto entre Duke e North Carolina, uma das maiores rivalidades do basquete universitário americano, ocorreu em Durham, e até o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama assistia ao jogo. Os ingressos chegaram a custar US$ 3 mil.

O inusitado lance aconteceu na primeira participação de Williamson na partida. A revelação estava com a bola nas mãos e, ao tentar realizar uma jogada, seu tênis rasgou. O atleta foi retirado de quadra sentindo dores no joelho e não voltou para disputar o restante do jogo.

O incidente provocou uma queda de 1% no preço das ações da Nike, fabricante do calçado, na Bolsa de Nova York. "Estamos preocupados e queremos desejar a Zion uma recuperação rápida. A qualidade e performance de nossos produtos é importante. Ainda que este seja um incidente isolado, estamos trabalhando para identificar o problema", disse a empresa.

Logo após a lesão de Williamson, o astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, mandou uma mensagem de apoio ao jovem atleta em suas redes sociais. "Espero que o garoto esteja bem", declarou ele, que é patrocinado pela Nike.