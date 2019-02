View this post on Instagram

Único #TBT possível no dia do aniversário do Evair! Deixe seu #ParabénsEvair nos comentários! ⚽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Marcelo Machado #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão