Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo SEVILLA X BARCELONA

Neste sábado (23), SEVILLA e BARCELONA se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no estádio Ramón Sánchez Pizjuán às 12h15 (horário de Brasília).

Depois da visita de gala no Camp Nou, os brasileiros rumam para Sevilla enfrentar os donos da casa pela La Liga. A derrota do Real Madrid no último fim semana fez a coisa se acalmar em Barcelona.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Premium. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.