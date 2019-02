Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BANGU X FLUMINENSE

View this post on Instagram

Mais de 10 mil ingressos vendidos para Bangu x Fluminense. Compre agora em futebolcard.com. Partiu, Maraca! #Gansou ⠀ ⠀ Venda nesta sexta ⠀ ➡Laranjeiras (10h às 14h); ⠀ ➡Maracanã: Bilheteria 2 (10h ao fim do 1º tempo);