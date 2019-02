Liga dos Europa: onde assistir ao vivo online o jogo VALENCIA X CELTIC

Nesta quinta-feira (21), VALENCIA e CELTIC se enfrentam pela primeira fase eliminatória da Liga do Europa. O jogo será na estádio Mestalla às 15h00 (horário de Brasília).

Na primeira partida o Valencia venceu o Celtic fora de casa por 2 a 0. Agora, os escoceses precisam operar um milagre contra a boa equipe do Valencia que tropeçou no fim de semana pela La Liga ao empatar com o Espanyol.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Sports 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.