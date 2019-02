Neymar voltará ao Brasil por dez dias para seguir tratamento de fratura no pé

O Paris Saint-Germain informou nesta quarta-feira que Neymar realizará uma nova etapa da recuperação de sua lesão no Brasil. Em comunicado, o clube francês revelou que o atacante viajará nesta quinta-feira para o País, onde seguirá seu tratamento por um período de dez dias.

Neymar será acompanhado no Brasil por profissionais do departamento médico do Paris Saint-Germain, que o auxiliarão na recuperação. De acordo com o comunicado, a decisão de mandar o atacante para o País partiu do próprio clube francês.

"O Paris Saint-Germain mais uma vez demonstra seu completo apoio a Neymar e deseja que ele mantenha a forte determinação que tem demonstrado desde que sofreu a lesão", apontou o clube.

Neymar fraturou o quinto metatarso do pé direito na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Strasbourg, no último dia 23 de janeiro, pela Copa da França. De lá para cá, o brasileiro já realizou períodos de recuperação em Barcelona e em Paris.

A expectativa inicial era de que Neymar retornasse aos gramados na primeira quinzena de abril. Se ela for confirmada, o jogador deve estar apto para atuar nas quartas de final da Liga dos Campeões, caso o time parisiense confirme a classificação diante do Manchester United – venceu a ida por 2 a 0 na Inglaterra.