Netflix lançará documentário sobre a temporada de 2018 da F1

Em parceria com o serviço de streaming Netflix, a Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira (20) o lançamento do documentário "Formula 1: Drive to Survive", que mostrará os bastidores da temporada de 2018 da principal categoria do automobilismo mundial.

O documentário será lançado no dia 8 de março e contará com 10 episódios, com imagens inéditas do pentacampeonato do piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

A série irá além das pistas e mostrará também um pouco da vida pessoal dos principais pilotos da Fórmula 1.

"A F1 tem sido um mundo de personagens coloridos e de super egos, emoções, drama, vitórias e tragédia, mas até agora, esse mundo tem sido demasiado escondido e secreto para os torcedores.

Com 'Fórmula 1: Drive to Survive', queremos levar os espectadores diretamente para o coração deste mundo que é a F1, e mostrar como é viver, trabalhar e competir dentro do esporte mais rápido do mundo", disse Paul Martin, da produtora Box to Box Films.

Em 2018, Hamilton venceu 11 dos 21 Grandes Prêmios e conquistou pela quinta vez na carreira o título da F1. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ambos da Ferrari, ficaram atrás do britânico.

No campeonato de construtores, a Mercedes somou 655 pontos e levou a melhor sobre a escuderia italiana, que terminou com 571.