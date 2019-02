Documentário sobre a Chapecoense abre festival de cinema na Espanha

O documentário "Nossa Chape", que retrata o acidente aéreo sofrido pelo time da Chapecoense em 2016, será mostrado na abertura da sétima edição do Thinking Football Festival Film, em Bilbao, na Espanha.

Organizado pela Fundação Athletic, o evento será realizado entre os dias 18 e 22 de março. O objetivo do festival é mostrar a importância do futebol na sociedade.

Além do documentário do clube catarinense, serão exibidos nove filmes no evento, que são procedentes dos Estados Unidos, China, Irã, Reino Unido, Romênia e Suécia.

Alguns filmes que participarão do festival vão abordar a luta das mulheres pela igualdade no futebol, como o iraniano "Cold Sweat" e o líbio "Freedom Fields". Outro documentário mostrará a história do Rosengard, um dos principais clubes de futebol feminino do mundo.

Temas como homofobia e homossexualidade no futebol também serão abordados no festival. Um deles é a ficção suíça "Mario", que mostrará uma história de amor entre dois jogadores.

Além da exibição do "Nossa Chape", que foi dirigido pelos irmãos Michael e Jeff Zimbalist, o diretor Stewart Sugg será homenageado pelo filme "Kenny", sobre a vida do ex-jogador Kenny Dalglish.