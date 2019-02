Copa do Sul-americana 2019: onde assistir ao vivo online o jogo DEFENSA Y JUSTICIA X BOTAFOGO

Nesta quarta-feira (20), DEFENSA Y JUSTICIA X BOTAFOGO se enfrentam pela segunda partida da Copa do Sul-americana 2019. O jogo será no Estádio Norberto Tomaghello às 21h30 (horário de Brasília).

O Botafogo venceu o vice-líder do campeonato argentino na primeira partida por 1 a 0. Agora, tem que ir até a Argentina enfrentar a equipe que está empatada com o Racing de Avellaneda. O Defensa y Justicia tem 45 pontos, dez a mais que o adversário do próximo fim de semana, o todo poderoso e vice-campeão da Libertadores 2018, Boca Juniors.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube da DAZN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.