Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SERRA X VASCO

Nesta quarta-feira (20), SERRA-ES E VASCO se enfrentam segunda rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será no Estádio Kléber Andrade às 21h30 (horário de Brasília).

O Vascão venceu a Taca Guanabara no fim de semana em outra partida cheia de polêmicas. O depois de sete partidas sem perder, o cruzmaltino levantou o troféu de campeão do primeiro turno contra o Fluminense. Apesar da festa, foram várias as polêmicas, confusão entre torcedores e ofensas homofóbicas de Felipe Bastos, marcaram a semana cruzmaltina.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.