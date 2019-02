Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTA CRUZ X NÁUTICO

Nesta quarta-feira (20), SANTA CRUZ e NÁUTICO se enfrentam segunda rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será no Estádio do Arruda às 21h30 (horário de Brasília).

Enquanto os grandes clubes pegam adversários mais tranquilos no início de campanha na copa do Brasil, a segunda fase tem como principal atração um clássico pernambucano. No dia 9 deste mês as duas equipes se enfrentaram e terminaram empatadas em 2 a 2. Para chegar a este confronto, o Santa derrotou o Sinop e o Náutico empatou com o Imperatriz.

A partida será transmitida ao vivo pelo Globo para Pernambuco. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.