Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CORINTHIANS X AVENIDA

Nesta quarta-feira (20), CORINTHIANS e AVENIDA se enfrentam segunda rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será na Arena Corinthians às 21h30 (horário de Brasília).

O Timao venceu o São Paulo no domingo em um Majestoso recheado de polêmicas. Alguns comentaristas de arbitragem indicaram que os três gols da partida foram irregulares. Apesar disso, quem saiu ainda mais enaltecido foi o técnico Fabio Carille, considerado o Rei dos Clássicos pela Fiel corintiana. Nesta quarta, o desafio é contra p pequeno Avenida do Rio Grande do Sul.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.