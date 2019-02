Após reunião com a diretoria, rumores da saída de Marcelo do Real Madrid ganham força

Vivendo uma má fase no Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo se reuniu nesta segunda-feira (18) com a diretoria do clube merengue para discutir o seu futuro, de acordo com a rádio espanhola "Cadena Cope".

O brasileiro teria conversado com um dos diretores do Real Madrid sobre o péssimo momento que está passando com a camisa do clube espanhol. Segundo a "Cadena Cope", uma das opções de Marcelo seria deixar o Santiago Bernabéu, mesmo que seu contrato termine apenas em 2022.

A imprensa internacional, principalmente a italiana, especula desde o começo do ano uma possível transferência do brasileiro para a Juventus, onde está o amigo e ex-companheiro de equipe Cristiano Ronaldo.

Neste domingo (17), Marcelo foi muito criticado pela imprensa espanhola na derrota do Real Madrid por 2 a 1 diante do Girona, pelo Campeonato Espanhol. O segundo gol do clube catalão foi nas costas do brasileiro.

"Com 30 anos é cada vez mais difícil entrar em forma e a cada dia os erros são mais grosseiros", escreveu o jornal "Marca".

Marcelo vem perdendo espaço na equipe titular para o lateral Sergio Reguillón, de apenas 22 anos.

Aos 30 anos, o brasileiro está no Real Madrid desde 2007 e coleciona quase 500 partidas pelo clube espanhol e 36 gols marcados. Marcelo conquistou mais de 20 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões e quatro Campeonatos Espanhóis.