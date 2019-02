Presidente do Barcelona revela a fórmula secreta usada para encontrar novas estrelas

A coluna vertebral do Barcelona está sendo mudada constantemente em cada janela de transferências. Isso já é claro para o Presidente Josep Maria Bartomeu, que já prepara a renovação da era Pós-Messi.

Com o argentino chegando aos 32 anos neste 2019, a direção do Barça já tem uma formula para renovar umas das gerações mais vencedoras da história do Clube. A espinha dorsal formada por Piqué, Busquets, Alba, e Messi, em breve ficará no passado.

Para que a transição seja mais macia e leve em consideração o DNA Culé, Bartomeu revelou, segundo informações do Infobae, que existem três países que a diretiva do clube catalão vê com mais carinho que os demais. São eles: Holanda, França e Brasil.

Metro Jornal Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo LYON X BARCELONA

Engrenagem em ação

A contração do jovem meia do Ajax, Frankie De Jong e do meia brasileiro, Arthur Mello, no início da temporada 2018/19, mostra que o plano já anda a todo vapor. Fora eles, Ousmané Dembélé, Clément Lenglet e Malcolm já mostram que o Barça não vai arredar de seu plano.

O presidente ainda diz que os investimentos anuais nas categorias de base do clube atingem 18 milhões de euros (76 milhões de reais).

Seguindo a máxima craque bom se faz em casa, Bartomeu mantém a filosofia que deu tanto resultado, toque de bola, posse e recuperação rápida.