Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo LYON X BARCELONA

Nesta terça-feira (19), LYON E BARCELONA se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no Parc Olympique Lyonnais às 17h00 (horário de Brasília).

No fim de semana a vitória magra do Barcelona pela La Liga foi fundamental para aumentar a vantagem sobre o segundo colocado. Tudo graças ao Real Madrid, que perdeu para o Girona e voltou ao 3° lugar. O Lyon venceu pela Ligue1 e, assim como o arquirrival do Barça, ocupa a terceira posição.

No entanto, a situação dos franceses é mais complexa na busca pelo título, o PSG está muito a frente, e até o vice-líder, tem uma boa vantagem de cinco pontos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado TNT e pelo streaming EI Plus. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.