Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo LIVERPOOL X BAYERN DE MUNIQUE

Nesta terça-feira (19), LIVERPOOL X BAYERN DE MUNIQUE se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no estádio Anfield Road às 17h00 (horário de Brasília).

Empatado com o Manchester City na ponta da Premier League, a temporada do vice-campeao da Champions de 2018 tem sido irretocável até aqui. Os Reds perderam só uma vez no que é considerado, por alguns, o campeonato nacional mais difícil do mundo.

Já o Bayern teve dificuldades no início da temporada e está correndo atrás do prejuízo, o empate do Dortmund ontem, fez a diferença cair para três pontos entre os Bávaros e os líderes.

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo streaming EI Plus. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.