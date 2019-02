Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo Atlético de Madrid x Juventus

Nesta quarta-feira (20), Atlético de Madrid x Juventus se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no estádio Wanda Metropolitano às 17h00 (horário de Brasília). .

Para esta partida, o time de Cr7 contará com um desfalque importante. A Juventus vetou o meia Sami Khedira por problemas sérios de saúde – para saber mais clique aqui. Já o Atlético vai a campo com forca máxima, talvez o maior desfalque seja o centroavante Diego Costa que se recupera de lesão nas últimas semanas. Alvaro Morata, recém contratado junto ao Chelsea deve fazer o papel.

A partida será transmitida ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte interativo. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.