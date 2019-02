Corinthians trata amor pelo clube como religião em nova campanha; conheça os '10 mandamentos'

O Corinthians lançou na segunda-feira (18) a campanha “Corinthianismo”, repleta de referências a elementos de religiões. O mote foi apresentado com um vídeo, que relembra momentos difíceis do clube e suas reviravoltas.

Assista "Fiel até o fim":

No fim do vídeo, uma clássica imagem de Sócrates, ídolo do Coringão, de punho cerrado homenageia o atleta morto em 2011, que nesta terça-feira (19) faria 65 anos. Relembre a trajetória do "Doutor" clicando aqui.

Para acompanhar, o clube paulista lançou um site que convida os torcedores a interagirem, seja acendendo uma vela pelo Timão, até enviando relatos em um "confessionário". Nesta aba, o corintiano pode enviar um texto ou vídeo falando sobre sacrifícios que fez pelo clube, jogadas que considerou milagres, ou histórias de caravanas feitas para ver o time jogar – apelidadas de "peregrinações".

Tanto as velas quanto os relatos ficam compilados no site, como uma forma de celebrar a união pelo Corinthians. A "religião" traz também uma oração, adaptada do Pai Nosso do Catolicismo. Confira:

"Bando de loucos que estais na norte,

leste, sul, oeste ou em casa;

abençoado seja o nosso Corinthians.

venha a nós a vossa raça;

seja feita a nossa história

assim em Itaquera como fora;

a vitória nossa de cada dia nos dai hoje;

perdoai as nossas vozes roucas

assim como nós perdoamos que seja sempre sofrido;

e não nos deixeis gritar gol antes da hora,

mas livrai-nos da derrota.

Vai, Corinthians!"



Por fim, os corintianos que aderirem a campanha terão que servir aos dez mandamentos do "culto". Veja quais são eles:

1. AMAR O CORINTHIANS ACIMA DE QUALQUER RESULTADO, PARTIDA E JOGADOR.

2. NADA É MAIS IMPORTANTE DO QUE O JOGO DO CORINTHIANS.

3. AQUI É CORINTHIANS, AQUI É NA RAÇA.

4. A FIEL NÃO VAIA, A FIEL APOIA OS NOVENTA MINUTOS.

5. NOSSAS GLÓRIAS MIL SÃO CONTRA TUDO E CONTRA TODOS.

6. O BANDO GRITA MAIS FORTE QUANDO O TIMÃO ESTÁ PERDENDO.

7. SOFREDOR HOJE. SOFREDOR AMANHÃ. SOFREDOR PRA SEMPRE, GRAÇAS A DEUS.

8. ESTE TIME SÓ TEM UM DONO: ESTE TIME É DO POVO.

9. EU NUNCA VOU TE ABANDONAR PORQUE EU TE AMO.

10. VAI, CORINTHIANS!

E aí, torcedor? Animado para seguir a "palavra da Fiel"? Clique e veja o que os torcedores estão falando!