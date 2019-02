Torcedores vão às redes para demonstrar 'Corinthianismo'; veja reações

A nova campanha do Corinthians, o "Corinthianismo", mal foi divulgada e já está dando o que falar nas redes socias. Promovida como uma ideia de religião dentro do clube paulista, a ação, que começou com a publicação de imagens referentes à história do time, tem sido um dos principais assuntos dos internautas.

A proposta está sendo incentivada também pela época do seu lançamento, afinal, nesta terça-feira (19) Sócrates, um dos ídolos da equipe, faria 65 anos se estivesse vivo. Os torcedores têm abraçado com fervor a campanha.

Confira as reações nas redes sociais:

Os dez mandamentos do Corinthianismo estão nas paredes da Arena. pic.twitter.com/amWrgeNSAo — Teleco1910 (@Teleco1910) February 19, 2019

religião: Corinthianismo 🙌🏻

vai pra igreja?: siim 🏟

seu Deus: Sócrates ✊🏻😻

versículo preferido: “jogai por nós” 🙌🏻🙏🏻

reza preferida: “Saravá, saravá. Salve o santo guerreiro. E uma vela prá saudar. Meu São Jorge Padroeiro.” 😍😍🦅

santo preferido: Cássio 😣👍 — Luana (@aIvinegra) February 19, 2019

Tá loko mano, chega de #Corinthianismo Vou ler um Gibi! pic.twitter.com/Ab240Iwv5w — Henrique Manfio (@Corintiamo78) February 19, 2019