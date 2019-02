Estes são os 4 reforços que Zidane levaria consigo caso seja técnico do Chelsea, segundo jornal inglês

O italiano Maurizio Sarri não caiu, mas a imprensa britânica anda em polvorosa com a possível ida de Zidane para o Chelsea.

O francês conseguiu três títulos da Liga dos Campeões no primeiro trabalho como treinador principal e é hoje um dos ativos mais valorizados do futebol mundial.

Segundo o tabloide inglês The Sun, além dos Blues ganharem um grande auxílio para manter o craque Eden Hazard no elenco, Zidane iria para Londres com um pacote animador de contratações.

Os ingleses especulam que os quatro titulares bem vistos pelo francês custariam a bagatela de 200 milhões de libras, no mínimo.

O The Sun ainda diz que esse seria o preço para colocar o elenco do Chelsea no nível de Liverpool e Manchester City.

Confira os 4 reforços de Zidane que fariam um grande impacto no time do Chelsea

Alex Telles

35 milhões de libras (173 milhões de reais)

REUTERS/Alberto Lingria

Kalidou Koulibaly

90 milhões de libras (433 milhões de reais)

REUTERS/Ciro De Luca

Isco Alarcón

70 milhões de libras (337 milhões de reais)

Reprodução/ Instagram

Mauro Icardi

96 milhões de libras (462 milhões de reais)