Símbolo de paz! Coreias cogitam disputar Olimpíada de Tóquio com equipes conjuntas

As Coreias do Sul e do Norte estão se preparando para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, com equipes unificadas, segundo informou nesta sexta-feira (15) o Comitê Olímpico Internacional (COI).

O presidente do COI, Thomas Bach, se reuniu com dirigentes esportivos das duas Coreias e conversaram sobre a criação de equipes unificadas para disputarem os eventos de qualificação para as Olimpíada de Tóquio.

Seul e Pyongyang terão equipes unificadas em quatro modalidades: basquete feminino, hóquei sobre grama feminino, judô e remo. Além disso, mais times conjuntos poderão ser adicionados futuramente. "A reunião foi mais um passo mostrando como o esporte pode mais uma vez fazer uma contribuição para a paz na península coreana e no mundo", comemorou Bach.

As participações das equipes unificadas nas eliminatórias para os Jogos Olímpicos deverão ser aceitas nas reuniões do Comitê Executivo do COI, entre os dias 26 e 28 de março, na Suíça.

As duas Coreias também afirmaram na reunião que pretendem lançarem uma candidatura conjunta para sediarem a Olimpíada de 2032. Vale relembrar que Seul recebeu os Jogos Olímpicos de 1988.

"Esperamos muito poder sedia em conjunto com a Coreia do Norte os Jogos Olímpicos de 2032 e iremos trabalhar muito para o sucesso desta candidatura", disse Do Jong-hwan, ministro da cultura, esporte e turismo da Coreia do Sul.

Nas Olimpíada de Inverno de PyeongChang, em 2018, as duas Coreias desfilaram juntas na cerimônia de abertura e um time unificado dos dois países disputaram o hóquei no gelo feminino.