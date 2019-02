Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X GUARANI

Nesta segunda-feira (18), SANTOS X GUARANI se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio do Pacaembu às 20h00 (horário de Brasília).

O Santos vem de uma vitória contra o Mirassol na sexta rodada e de uma sonora goleada pela Copa do Brasil entes disso. O time de Sampaoli faz um ótimo início de temporada, apesar de ter perdido por 5 a 1 para o Ituano. Tirando esse ponto fora da curva, o Santos é o gigante com a melhor campanha no inicio de ano. A partida de hoje é uma maneira de se firmar ainda mais na ponta do grupo A.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais de TV fechados Premiere e SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.