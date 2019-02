Campeonato Alemão: onde assistir ao vivo online o jogo NUREMBERG X BORUSSIA DORTMUND

Neste segunda-feira (18), NUREMBERG e BORUSSIA DORTMUND se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo será no Grundig Stadion às 16h30 (horário de Brasília).

Pressionado pela vitória do Bayern de Munique no sábado, o Dortmund precisa vencer para retomar a diferença para cinco pontos. Os bávaros já empataram em números de vitórias e têm uma campanha similar à do rival. Os líderes levam vantagem no saldo de gols, 31 contra 24 do vice-líder. Com mais 12 rodadas restando, a reta final da Bundesliga será ponto a ponto.

A partida será transmitida ao vivo pelo Fox Sports 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.