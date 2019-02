Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

Neste domingo (17), FERROVIÁRIA e PALMEIRAS se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Estádio Doutor Adhemar de Barros às 17h00 (horário de Brasília).

O Palmeiras vem de uma vitória em cima do Bragantino por 2 a 0. Esse jogo foi importante para o alviverde, pois precisava se recuperar da derrota sofrida para o arquirrival Corinthians, na quinta rodada. Hoje, o desafio é no interior de São Paulo, e quem estará no time titular é Ricardo Goulart. Esta será a primeira partida dele como titular e também o preparação para o clássico contra o Santos na próxima semana

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.