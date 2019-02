Campeonato Mineiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo AMÉRICA X CRUZEIRO

Neste domingo (17), AMÉRICA e CRUZEIRO se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2019. O jogo será no Independência às 17h00 (horário de Brasília).

Se não houver um vencedor neste confronto direto pela liderança, o maior beneficiado será o Atlático Mineiro. O Galo venceu por 2 a 0 o Tupi e assumiu o primeiro lugar provisório que era do América. Já o Crueiro tem a chance de passar à frente dos dois rivais no jogo de hoje. Antes desta rodada, os dois estavam dividindo a ponta com 14 pontos conquistados, mas o Coelho leva ligeira vantagem nos critérios de desempate.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.