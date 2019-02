Juventus goleia Frosinone e dispara na liderança da Série A

Sem dificuldades e com um gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus goleou nesta sexta-feira (15) o Frosinone por 3 a 0, em Turim, pela partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Italiano.

A atual heptacampeã da Série A não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Cristiano Ronaldo serviu Paulo Dybala, que arriscou de fora da área para marcar um golaço.

O frágil Frosinone não conseguiu frear o forte ataque da Velha Senhora, que aos 17 minutos ampliou. Após escanteio, Mario Mandzukic mandou de cabeça e Marco Sportiello defendeu, mas Leonardo Bonucci aproveitou o rebote e anotou o segundo do time da casa.

Na segunda etapa, aos 63 minutos, o astro Cristiano Ronaldo também deixou o seu. O camisa 7 recebeu passe de Mandzukic e chutou firme de fora da área para balançar as redes.

Com este resultado, a Juventus aumenta sua vantagem na liderança, chegando aos 66 pontos, 14 de distância do segundo colocado Napoli. O Frosinone, por sua vez, continua na penúltima posição, com 16.

Na próxima rodada, a Velha Senhora irá encarar o Bologna, no dia 24. Mas antes, no dia 20, a Juventus tem um importante compromisso pela Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, na Espanha. O Frosinone, por sua vez, vai receber em casa a Roma, no sábado (23).