Liga Europa: onde assistir ao vivo online o jogo LAZIO X SEVILLA

Nesta quinta-feira (14), LAZIO X SEVILLA se enfrentam pela primeira fase classificatória da Liga Europa. O jogo será no Stadio Olimpico de Roma às 16h00 (horário de Brasília).

A Lazio divide a 5ª posição do italiano com Atalanta e a arquirrival Roma. Nas últimas quatro partidas, venceu duas empatou uma na copa da Itália e perdeu para a Juve. Já o Sevilla teve um grande primeiro turno no campeonato espanhol e chegou a disputar a liderança em alguns momentos. Agora, ocupa o 4º lugar sete pontos atrás do atlético de Madrid.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Sports 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.