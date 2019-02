Flamengo pode jogar com camisa inteiramente preta até dezembro

A diretoria do Flamengo estuda trocar todas as listras do uniforme pela cor preta, simbolizando luto, até o fim do ano. A ação seria uma forma de homenagear os dez atletas de base que morreram no incêndio no centro de treinamento do time, no Rio.

Além disso, o clube também considera reverter toda a receita que ganharia com a venda do uniforme para as famílias das vítimas.

A ideia partiu do Comitê de Crise do rubro-negro, porém ainda precisa passar por diversas análises e aprovações.

Enquanto o uniforme negro permanece em desenvolvimento, o Fla joga com o calção de cor preta contra o Fluminense, nesta quinta-feira (14). A braçadeira do capitão também será preta pelo restante da temporada.