Cuca deve assumir o São Paulo até o dia 15 de abril; novo técnico passa por tratamento

O técnico Cuca colocou o prazo para assumir o São Paulo até o dia 15 de abril, quando já estarão sendo disputadas as finais do Campeonato Paulista. É uma data estipulada pelos médicos que cuidam da saúde do treinador, que teve problemas na temporada passada e precisou deixar o Santos. "O contrato dele vai até o final de 2020", avisou o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco.

Segundo o dirigente, Cuca vai aparecer no São Paulo com frequência mesmo antes de assumir. Fisicamente ele está bem, mas por recomendações médicas não pode se estressar. É possível até que ele já seja apresentado na próxima semana. Enquanto isso, o time será comandado por Vagner Mancini, que é coordenador técnico no clube.

"O Cuca recebeu nosso convite muito animado. Ele estabeleceu um prazo para se efetivar aqui em 15 de abril. Temos a humildade de reconhecer que infelizmente esse trabalho (de André Jardine) não deu certo", comentou Leco, ciente de que a situação médica de Cuca requer cuidados.

"Garantia não temos, mas se ele se animou a nos dar essa esperança e tem a segurança de que virá, ele deve sentir isso. Espero que as coisas corram bem e que possa emprestar ao São Paulo a mesma qualidade que ele já fez no início dos anos 2000", disse o dirigente, citando o período que Cuca comandou o time, de janeiro a setembro de 2004.

Quem ajudou na aproximação com Cuca foi Carlinhos Neves, preparador físico do São Paulo. Os dois trabalharam juntos por muitos anos. "Nós temos aqui, hoje, integrando a equipe do São Paulo, um homem que conviveu com ele em quatro agremiações diferentes", disse Leco, esperançoso para que a parceria dê certo novamente.