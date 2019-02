Copa Sul-americana 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CORINTHIANS X RACING

Nesta quinta-feira (14), CORINTHIANS E RACING se enfrentam pela Copa Sul-Americana 2019. O jogo será na Arena Corinthians às 21h30 (horário de Brasília).

O Timão acabou com toda a motivação da torcida no começo do ano com as atuações que vem apresentando. Empolgados com as contratações pontuais, os torcedores estão se irritando com uma equipe pouco produtiva na temporada. O destaque positivo em 2019 é Gustagol, o centroavante é o artilheiro da equipe.

Apesar das críticas, o grande duelo já na primeira fase da sul-americana impõe um desafio que o Corinthians não demonstrou estar a altura até aqui. Fora o dérbi contra o Palmeiras, a fiel corinthaina tem pouco que comemorar neste ano.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube da DAZN. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.