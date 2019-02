Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online a semifinal FLAMENGO X FLUMINENSE

Nesta quinta-feira (14), FLAMENGO X FLUMINENSE se enfrentam pelo Campeonato Carioca 2019 na semifinal da Taça Guanabara. O jogo será no Maracanã às 16h00 (horário de Brasília).

Depois da tragédia no CT do Flamengo na última semana, a equipe principal volta a campo para jogar a semifinal contra o Fluminense, nesta quinta-feira. A polícia carioca liberou alguns itens antes proibidos no estádio para que seja feita homenagem às vítimas do acidente. O Fla-Flu desta quinta-feira será, talvez, o mais triste da história.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.