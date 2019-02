Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo TOTTENHAM X BORUSSIA DORTMUND

Nesta quarta-feira (12), TOTTENHAM E BORUSSIA DORTMUND se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no estádio no Wembley às 18h00 (horário de Brasília).

O Tottenham mantém-se firme na terceira posição da Premier League, com nove pontos de vantagem para o United e a cinco pontos dos líderes Liverpool e Man City. Já nas copas inglesas, o time do norte de Londres foi desclassificado das duas nos últimos 20 dias. O Borussia, por sua vez, continua liderando a Bundesliga. Os alemães estão cinco pontos na frente do Bayern de Munique.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado TNT. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.