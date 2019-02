Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo AJAX X REAL MADRID

Nesta quarta-feira (12), AJAX E REAL MADRID se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no estádio na Amsterdam Arena às 18h00 (horário de Brasília).

O Ajax vem se recuperando da goleada sofrida para arquirrival Feyenoord no final de janeiro. De lá para cá venceu duas partidas e agora tem que mostrar serviço contra um Real Madrid em reformulação.

Os merengues venceram o clássico de Madri no meio de semana e a confiança parece estar voltando ao Santiago Bernabéu. Agora, só o Barcelona os separam do primeiro lugar no campeonato espanhol.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas pode ser vista pelo Facebook do Esporte Interativo. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.