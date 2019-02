Jogador do Real Madrid promete perder peso para voltar ao time titular

Nesta quarta-feira, Ajax e Real Madrid se enfrentam pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. E quem está preocupado com a participação na partida é o brasileiro Marcelo.

O lateral esquerdo, que perdeu a condição de titular nas últimas partidas, teve que prometer ao técnico Santiago Solari perder três quilos excedentes que ele tem. Marcelo está sendo preterido pelo jovem, Reguilón.

Segundo o jornalista Manu Sainz, do As, o jogador entendeu o momento e até treinou na última semana quando os jogadores do Real estavam de folga.

O brasileiro deve ser titular contra o Ajax, pois Solari está jogando com um sistema que requer pressão alta dos laterais.

O brasileiro precisa mostrar porque é um dos laterais mais importantes da história do Real Madrid, e dessa forma sempre foi tratado por lá.

Dentre as promessas de Marcelo, inclui mudar os hábitos alimentares e trabalhar dobrado para voltar à velha forma.