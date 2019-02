Copa libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SÃO PAULO X TALLERES

Nesta quarta-feira (12), SÃO PAULO X TALLERES se enfrentam segunda rodada da fase pré-grupos da Copa libertadores 2019. O jogo será no estádio do Morumbi às 21h30 (horário de Brasília).

Depois de perder o primeiro jogo, a situação do São Paulo está complicadíssima. Foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos do tricolor. Hoje, o técnico André Jardine está com a corda no pescoço, e uma derrota para o Talleres na segunda rodada da fase classificatória da Libertadores 2019 pode significar a demissão do treinador.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.