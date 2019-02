Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo TOMBENSE X SPORT

Nesta quarta-feira (12), TOMBENSE X SPORT se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será no estádio Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, às 21h30 (horário de Brasília).

O Sport venceu as últimas quatro partidas que disputou no campeonato Pernambucano, agora vai até o interior de Minas Gerais enfrentar a Tombense. Assim como nos demais jogos dos times grandes nesta primeira rodada, o empate é vantagem do time grande e visitante, regulamento que cria algumas polêmicas nas redes sociais.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo canal de TV fechado SporTV 3. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.