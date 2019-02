Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CAMPINENSE X BOTAFOGO

Nesta quarta-feira (12), CAMPINENSE X BOTAFOGO se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, às 21h30 (horário de Brasília).

O fogão não conseguiu se classificar para as semifinais da Taca Guanabara, por isso não joga essa semana pelo carioca. Na Copa do Brasil esta é a primeira fase e com um empate ou vitória já se classifica. Na Sul-americana, última vez que entrou em campo, venceu o Defensa y Justicia pela vantagem ínima. A decisão dica para o dia 20, na Argentina.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo canal de TV fechado SporTV2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.