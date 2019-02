Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo VASCO X RESENDE

Nesta quarta-feira (12), VASCO X RESENDE se enfrentam pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no estádio do Maracanã às 21h30 (horário de Brasília).

Depois da terrível tragédia no CT do Flamengo, na última semana, o Campeonato Carioca volta a campo ainda com um sentimento de desgaste. O jogo de hoje deveria não acontecer porque a polícia militar do Rio não garantiria a segurança caso fosse transferido para amanhã. Ainda 100% na temporada, os vascaínos já disseram que jogam pelo primo do zagueiro Werley, morto no incêndio.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.