Torcedores fazem piada com morte de Sala e são presos

A polícia do Reino Unido prendeu dois torcedores do Southampton que haviam feito piada com a morte do atacante argentino Emiliano Sala durante uma partida contra o Cardiff City pela Premier League.

Ambos foram flagrados imitando um avião nas arquibancadas do estádio St. Mary, em Southampton, em direção à torcida adversária. Sala, 29 anos, faleceu na queda de uma aeronave monomotor no Canal da Mancha, em 21 de janeiro.

Seu corpo só foi tirado do mar na última quarta-feira (6) e reconhecido no dia seguinte. O argentino havia acabado de fechar sua transferência do Nantes, da França, para o Cardiff City por 17 milhões de euros, contratação mais cara na história do time galês.

"O Southampton confirma que dois torcedores foram presos. O clube continuará colaborando com a polícia para identificar as pessoas que tenham cometido gestos indecentes contra os torcedores do Cardiff. Tal comportamento não tem espaço no clube e não será tolerado", diz uma nota oficial da equipe inglesa.

Os dois torcedores foram banidos do St. Mary por três anos. A partida terminou com vitória do Cardiff por 2 a 1.