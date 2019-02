Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

Neste domingo (10), NOVORIZONTINO X CORINTHIANS se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio do Moisés Lucarelli às 17h00(horário de Brasília).

O Corinthians ainda não encaixou em 2019. O técnico Fábio Carille já confessou não ter definido ainda o time principal do alvinegro e que isso está prejudicando a evolução corintiana. O timão venceu o arquirrival Palmeiras na ultima rodada do Paulistão e isso deu uma aliviada na pressão.

No meio de semana, as dificuldades voltaram a surgir e o Timão sofreu na Copa do Brasil contra o pequeno Ferroviário do Cerará.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo para SP, RJ, ES, TO, SE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF e Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.